POL-PPWP: Unfallflucht: Historischer Grenzstein beschädigt

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen verschiedener Fahrmanöver bekamen sich am Mittwochmorgen zwei Autofahrer in die Wolle. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen begann der Disput auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim, weil der eine den anderen bedrängt habe. Es sei zu Bremsmanövern und zur Verfolgung bis in die Zeppelinstraße gekommen. Dort wollte ein 44-jähriger Beteiligter die Sache klären und es kam ...

mehr