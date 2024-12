POL-PPWP: Mehrere Auto-Kennzeichen geklaut

Kaiserslautern (ots) - Eine Frau hat am späten Mittwochabend in ihrer Wohnung im Stadtgebiet einen Rucksack angezündet. Noch bevor das Feuer übergreifen konnte, war die Wehr zur Stelle und löschte das brennende Gepäckstück. In der Wohnung kam es zu keinen Schäden. Einsatzkräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes brachten die psychisch auffällige Frau in eine Fachklinik. |erf Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

