POL-PPWP: Sporttasche gerät in Brand

A6/Kaiserslautern (ots) - Den Schwerverkehr haben Polizeibeamte am Mittwochvormittag auf der A6 bei Kaiserslautern ins Visier genommen. Von 8 bis 13.15 Uhr zogen die Einsatzkräfte an der Anschlussstelle KL-Ost zahlreiche Fahrzeuge heraus, die auf dem Weg in Richtung Saarbrücken waren, und unterzogen sie auf dem Parkplatz "Schweinsdell" einer Kontrolle. Zwei der überprüften Lkw durften ihre Fahrt nicht fortsetzen - die Gründe: technische Mängel an Reifen und Bremsen, ...

