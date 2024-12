Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerverkehr im Visier

A6/Kaiserslautern (ots)

Den Schwerverkehr haben Polizeibeamte am Mittwochvormittag auf der A6 bei Kaiserslautern ins Visier genommen. Von 8 bis 13.15 Uhr zogen die Einsatzkräfte an der Anschlussstelle KL-Ost zahlreiche Fahrzeuge heraus, die auf dem Weg in Richtung Saarbrücken waren, und unterzogen sie auf dem Parkplatz "Schweinsdell" einer Kontrolle.

Zwei der überprüften Lkw durften ihre Fahrt nicht fortsetzen - die Gründe: technische Mängel an Reifen und Bremsen, Überhöhe sowie Überladung. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen erfasst und zwei Sicherheitsleistungen von den Fahrern erhoben. Außerdem wird die Möglichkeit einer sogenannten Vermögensabschöpfung geprüft. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell