Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher durchsuchen mehrere Büroräume einer Firma

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (21.01.) wurde die Polizei gegen 09:15 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "Am Kuhlerbusch" gerufen. Unbekannte Täter seien in die dort ansässige Firma eingebrochen. Diverse Büroräume seien nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter über ein Fenster in das Firmengebäude ein. Angaben zur Tatbeute waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht möglich. Laut Zeugenaussagen wurde die Firma zuletzt am Montag (20.01.) gegen 15:00 Uhr verlassen. Alle Räumlichkeiten sollen sich zu diesem Zeitpunkt noch in einem ordnungsgemäßen befunden haben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell