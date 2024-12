POL-PDMT: Winterzeit ist Einbruchszeit

Montabaur (ots) - Am Mittwoch, den 18.12.24 in der Zeit von 01:25-01:29 Uhr, kam es zu einem schweren Raub auf eine Spielothek in Hahnstätten. Die Bedienstete der Spielothek wurde beim Verschliessen der Spielhalle von zwei männlichen Tätern vor der Tür abgepasst und zurück in das Gebäude gedrängt. Dort wurde sie bedroht und durch die beiden unbekannten Täter erfolgte den Entwendung eines Tresors, mit den darin ...

