LPI-J: Katze ausgewichen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: In der Mendener Straße geriet ein 58-Jähriger mit seinem Pkw am frühen Mittwochmorgen in eine polizeiliche Kontrolle. Da bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ihm ein Atemtest am entsprechenden Gerät angeboten. Dieses wies einen Wert über 1,4 Promille aus, sodass die Fahrt damit endete. Nach der Belehrung als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, erfolgte die Sicherstellung des ...

