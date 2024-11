Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randale im Lokal

Jena (ots)

Zu tief ins Glas blickte am späten Dienstagabend ein 22-Jähriger in einem Lokal in der Jenaer Quergasse. Nach reichlich konsumiertem Alkohol benahm sich der Mann daneben und wurde deshalb von der Bedienung gebeten, die Lokalität zu verlassen. Dem nicht nachkommend wurde er gegenüber der Mitarbeiterin ausfällig, bedrohte sie und beschädigte mutwillig das Mobiliar. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten war er sehr renitent und versuchte sie anzugreifen, sodass er am Boden fixiert worden ist. In einer Zelle der Dienststelle konnte er dann seinen Rausch ausschlafen und muss sich nun strafrechtlich verantworten.

