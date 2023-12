Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Frontalzusammenstoß mit mehreren Schwerverletzten

Ispringen/Enzkreis (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten, kam es am Samstag, gegen 16.40 Uhr, bei Ispringen. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße 570, der Königsbacher Landstraße, in Richtung Pforzheim. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet er in Höhe des Ortsteils "Im Mahler" auf die Gegenfahrbahn. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, der von einer 30-jährigen Frau gelenkt wurde. Während der 58-jährige Unfallverursacher nur leicht verletzt wurde, erlitten seine drei Mitfahrer schwere Verletzungen. Bei den Mitfahrern handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 50 und 26 Jahren, sowie einen 27-jährigen Mann. Die Fahrerin des Ford und ihre beiden mitfahrenden Kinder im Alter von fünf und acht Jahren wurden ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Nach derzeitigem Stand schwebt keiner der Verletzten in Lebensgefahr. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 25000,- EUR. An der Unfallstelle waren sechs Streifen der Polizei mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Landesstraße war bis gegen 20.10 Uhr voll gesperrt. Zur genauen Feststellung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

