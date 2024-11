Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schläge im Supermarkt

Jena (ots)

In einem Supermarkt am Leutragraben gerieten am Dienstagabend zwei Männer in eine Auseinandersetzung. Diese gipfelte darin, dass der eine den anderen gegen den Kassenbereich schubste. Dabei fiel dem Geschädigten eine Weinflasche aus der Hand, die auf die circa 10.000 Euro teure Kasse fiel und diese beschädigte. Beide suchten anschließend das Weite. Einer der beiden, ein 31-Jähriger aus Jena, ist bislang bekannt, der andere wird nun gesucht. Eine Videoaufzeichnung soll weiteren Aufschluss über die Tathandlung und der zweiten Person geben. Weitere Zeugen zum Vorfall, aber auch der andere Streitpartner werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (Tel. 03641 81-0, E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0299890/2024 (bitte mit angeben)).

