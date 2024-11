Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung an der Bushaltestelle Langetal

Jena (ots)

Am 09.11.2024 wurden im Bereich der Bushaltestelle im Jenaer Langetal diverse Objekte, wie beispielsweise das Wartehäuschen, die Toiletteneinrichtung, der Streugutcontainer und der Steuerkasten einer Ladestation mit unkenntlichen Graffiti beschmiert. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft Zeugen auf, sich bei der Kripo zu melden, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 03641 81-0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de unter Angaben des zugehörigen Aktenzeichens 0290227/2024 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell