Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf zur Sachbeschädigung und versuchten Körperverletzung an der "Grüne Tanne" in Jena

Jena (ots)

In der Nacht vom 11.11.2024 zum 12.11.2024 wurde das Gebäude der "Burschenschaft Arminia" Grüne Tanne in Jena von bislang unbekannten Tätern durch politisch motivierte Graffiti beschädigt. Ebenso wurde ein Aufkleber mit einer darunter befindlichen Rasierklinge derart an einer Tafel des Gebäudes angebracht, dass bei einer Entfernung des Aufklebers eine Schnittverletzung in Kauf genommen wurde (wir berichteten am 13.11.2024). Das Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung wird beim Staatsschutz der Kriminalpolizei Jena geführt. Die Kriminalpolizei ruft Zeugen auf, sich bei der Kripo zu melden, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 03641 81-0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de unter Angaben des zugehörigen Aktenzeichens 0292897/2024 melden.

