Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Weimar (ots)

Am frühen Montagabend befuhr eine 71-jährige Dacia-Fahrerin die Belvederer Allee um in die Berkaer Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie zwei Fußgängerinnen, die zeitgleich die Berkaer Straße an der Fußgängerampel überquerten. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die beiden Frauen, 79 und 53 Jahre, leicht verletzt wurden. Sie kamen zur medizinischen Versorgung ins Klinikum. Sachschaden am Pkw entstand in geschätzter Höhe von 500 Euro.

