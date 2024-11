LPI-J: Ladendieb gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Drei Jugendliche machten sich am Montagnachmittag auf und suchten das Wohnhaus eines Lehrers in der Innenstadt auf. Gegen dessen Hausfassade warfen die Schüler dann mehrere Eier, um vermutlich ihren Unmut kund zu tun. Anschließend flüchteten sie und blieben bislang unerkannt. Die Überreste konnten rückstandslos entfernt werden, sodass kein Sachschaden an der Wand entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr