POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT GIERSWALDE, HARZ-WESER-STRASSE, Donnerstag, der 07.12.2023, 00:05 Uhr. Ein 59 jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr öffentliche Straßen, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er in Verdacht, einen gefälschten Führerschein benutzt zu haben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und Strafanzeigen wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: ...

mehr