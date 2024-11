Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintliche Einbruchsserie und Geld fordernde Tochter

Jena (ots)

Mehrere Anwohner in Jena Nord erhielten am vergangenen Dienstag einen Anruf einer vermeintlichen Kriminalpolizei. Der Anrufer wandte die Betrugsmasche an, dass angeblich eine Einbruchsserie in der Nachbarschaft aufgedeckt und bei den Tätern ein Zettel mit der Anschrift des angerufenen Anwohners gefunden worden ist. Aufgrund des Hinweises solle man eigene Wertgegenstände vor die Tür stellen, die dann zur Sicherheit in Verwahrung genommen werden. Keiner der Angerufenen fiel auf die kuriose Anweisung herein, sondern verständigten jeweils die Polizei. In einem weiteren Fall erhielt ein Mann aus der Dornburger Straße eine Nachricht auf seinem Handy, dass die angeblich eigene Tochter eine neue Rufnummer hat und um die Leihgabe von Bargeld bat. Den Angaben wurde leider Glauben geschenkt, sodass der Mann über 1.900 Euro an die Betrüger überwies. Bitte erkundigen sie sich bei derartigen Anliegen bei ihrer Polizei bzw. nehmen sie persönlich Kontakt zu ihren Kindern auf, um den Betrugsmaschen aus dem Weg zu gehen.

