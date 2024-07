Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis

Erfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag hatte ein Einbrecher in einer Arztpraxis in Erfurt seine Spuren hinterlassen. Der Unbekannte war im Stadtteil Marbach in die Praxis eingebrochen. Er riss mehrere Bewegungsmelder von der Decke und öffnete mit Gewalt eine Tür zu einem Büro. Darin befand sich ein Schreibtisch, an dessen Schublade er sich noch zu schaffen machte und eine Geldkassette vorfand. Aus dieser stahl er mehr als 150 Euro und flüchtete. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch Montagmorgen und verständigte die Polizei. Diese kam vor Ort, sicherte Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

