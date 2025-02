Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Tannenhausen

Aurich-Tannenhausen (ots)

Vor Kurzem konnte Ortsbrandmeister Dirk Siebels viele Mitglieder und Gäste zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Tannenhausen begrüßen. Neben dem Bürgermeister der Stadt Aurich, Horst Feddermann, waren auch Nils Losse von der Stadtverwaltung, Erik Antonczyk vom Ortsrat Tannenhausen-Georgsfeld, Wilfried de Buhr vom DRK-Blutspendedienst, Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel, Brandschutzabschnittsleiter Süd Karl Töpfer sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Behrends der Einladung zu diesem Abend gefolgt.

Das Jahr 2024 war für die Ortsfeuerwehr ein ruhigeres Einsatzjahr mit insgesamt 27 Einsätzen, die sich auf 13 Brandeinsätze und 14 Hilfeleistungen aufteilten. Zusätzlich nahm die Feuerwehr aktiv am Ortsgeschehen teil, beispielsweise beim Maibaumumzug, dem Martiniumzug der Grundschule sowie bei der Kranzniederlegung am Volkstrauertag - sowohl an der Kirche als auch an der Gedenkstätte für gefallene Soldaten. Gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst konnten bei vier Blutspendeterminen insgesamt 450 Spender begrüßt werden. Der aktuelle Mitgliederstand der Feuerwehr Tannenhausen beläuft sich auf 90 Personen in allen Abteilungen.

Jugendfeuerwehrwart Marvin Friedrichs berichtete über ein ereignisreiches Jahr der Jugendfeuerwehr. Bei 31 Diensten erlernten die Kinder und Jugendlichen Themen wie Fahrzeug- und Gerätekunde, den Umgang mit Leinen und Knoten oder die Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3) und führten zudem Funk- sowie Einsatzübungen durch. Das Highlight des Jahres war jedoch das lang ersehnte Zeltlager in den Niederlanden. Über die Kinderfeuerwehr informierte Kinderfeuerwehrwart Matthias Eickhoff. Aktuell gehören 14 Kinder dieser Abteilung an. An den Dienstnachmittagen wurden unter anderem das Absetzen eines Notrufs und die Brandschutzerziehung geübt. Im April fand zudem eine Übernachtung im Feuerwehrhaus statt. Johann Bikker berichtete über die Aktivitäten der Alters- und Ehrenabteilung. Neben der Pflege des Feuerwehrhauses halfen die Mitglieder gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr beim Pflanzen von Blumenzwiebeln im Ort.

Ortsbrandmeister Dirk Siebels und Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel nahmen im Anschluss einige Beförderungen vor. Lara Meints, Phoebe Meints und Mara Janssen wurden zu Feuerwehrfrauen, Dominik Kalski zum Feuerwehrmann ernannt. Lars Schillmüller und Jannik Janssen erhielten die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann, während Torsten Hagena und Marvin Friedrichs nun den Dienstgrad Oberlöschmeister tragen. Abschließend führten der Abschnittsleiter Süd Karl Töpfer und der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Behrends zwei Ehrungen durch: Stefan Hallenga wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft und Dirk Siebels für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Beide erhielten die entsprechenden Urkunden und Abzeichen vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen.

