Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Stadtgrabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (18.12.2024) zwischen 17.00 Uhr und 17.10 Uhr in der Stadtgrabenstraße in Böblingenb verübte, sucht das Polizeirevier Böblingen noch nach Zeugen. Der noch unbekannte Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen VW, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

