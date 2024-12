Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall in der Ludwigsburger Straße mit 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte Person und einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag (17.12.2024) gegen 09.30 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Möglingen ereignete. Ein 77 Jahre alter Mercedes-Lenker, der die Ludwigsburger Straße in Richtung des Kreisverkehrs mit der Hindenburgstraße und dem Wiesenweg befuhr, wollte am rechten Straßenrand auf einen Parkplatz einparken. Vermutlich verwechselte der Mann hierbei das Brems- mit dem Gaspedal und verlor die Kontrolle über den PKW. Dieser wurde beschleunigt, fuhr den Gehweg hinauf und kollidierte mit einem geparkten Audi sowie einem Zaun und einer Betonmauer, an der der Mercedes zum Stehen kam. Die 68 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

