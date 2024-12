POL-LB: Ludwigsburg: Fahrrad gestohlen und mit 1,6 Promille erwischt

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (17.12.2024) kurz vor 08.00 Uhr in Herrenberg auf der Bundesstraße 296 in Fahrtrichtung Reinhold-Schick-Platz ereignete. Eine noch unbekannte Frau, die vermutlich einen silbernen Mazda mit Böblinger Kennzeichen lenkte, sowie eine 37 Jahre alte Mercedes-Lenkerin mussten an der rot zeigenden Ampel auf Höhe ...

mehr