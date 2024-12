Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht auf der B 296

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (17.12.2024) kurz vor 08.00 Uhr in Herrenberg auf der Bundesstraße 296 in Fahrtrichtung Reinhold-Schick-Platz ereignete. Eine noch unbekannte Frau, die vermutlich einen silbernen Mazda mit Böblinger Kennzeichen lenkte, sowie eine 37 Jahre alte Mercedes-Lenkerin mussten an der rot zeigenden Ampel auf Höhe der Gültsteiner Straße anhalten. Ein 32 Jahre alter VW-Lenkern übersah dies mutmaßlich und fuhr auf den Mercedes auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf den PKW der Unbekannten geschoben wurde. Während der VW-Lenker und die Mercedes-Fahrerin bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort blieben, setzte die Unbekannte, die auf etwa 60 Jahre geschätzt wurde, ihre Fahrt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Frau geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

