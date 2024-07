Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Diebstahl teurer Pedelecs: Wer hat die Diebe auf ihrer Fluchtroute gesehen?

Seligenstadt / Hanau (ots)

(lei) Nachdem am Mittwoch zwei hochwertige Pedelecs aus einer Tiefgarage in der Frankfurter Straße in Seligenstadt gestohlen wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungserkenntnissen zufolge hatten sich zwei Unbekannte in den frühen Morgenstunden zwischen 3.40 Uhr und 5.15 Uhr unberechtigt Zutritt zu der in Höhe der Hausnummer 70 gelegenen Tiefgarage verschafft. Aus einem der Fahrradkeller entwendeten die Diebe die nahezu neuen Pedelecs und fuhren auf diesen davon. Auf den elektrifizierten schwarzen Zweirädern flüchtete das Duo von Seligenstadt über Hainburg, Klein-Auheim bis nach Hanau-Steinheim. Hier verlor sich die Spur in der Darmstädter Straße. Feststellen ließ sich diese Fluchtroute anhand der Daten von GPS-Trackern, die sich an den beiden Bikes befanden und die offensichtlich von den Langfingern entdeckt wurden, ehe sie sie in der Darmstädter Straße in ein Gebüsch warfen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer die zwei Fahrraddiebe auf ihrer Flucht gesehen hat und Angaben zu ihnen machen kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe West in Dreieich unter der Telefonnummer 06103 6055-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Von besonderer Bedeutung könnten auch private Videoaufzeichnungen von Gärten, Hauseinfahrten oder Feldern zwischen Seligenstadt und Hanau-Steinheim sein.

Offenbach 26.07.2024

