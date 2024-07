POL-OF: Blitzermeldung

Polizeipräsidium Südosthessen

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 31. Kalenderwoche 2024

(fg/mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Wildgefahrenstrecken sowie an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

29.07.2024:

L 3008, Schöneck, L 3008, Ecke Oberdorfelden, Frankfurter Straße (Unfallschwerpunkt);

30.07.2024:

L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wild).

Offenbach, 26.07.2024, Pressestelle, Felix Geis und Merlin Winges

