Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mitsubishi Outlander beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

Seligenstadt (ots)

(fg) Ein 52-Jähriger parkte seinen schwarzen Mitsubishi Outlander am Dienstag zwischen 5.30 und 12 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße im Bereich der 20er Hausnummern. In diesem Zeitfenster beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparkvorgang die Frontstoßstange. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte verbotswidrig in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach 26.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

