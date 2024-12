Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: versuchter Raub auf Geschäft in der Mercedesstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter betrat am Montag (16.12.2024) gegen 19:20 Uhr ein Geschäft in der Mercedesstraße in Sindelfingen, in dem unter anderem Geldtransfers ins Ausland vorgenommen werden können. Der Täter bedrohte den 59-jährigen Mitarbeiter hinter der Ladentheke mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der 59-Jährige der Forderung nicht nachkam, ergriff der Unbekannte die Flucht und rannte ohne Beute in Richtung des Parkplatzes eines benachbarten Lebensmitteldiscounters.

Der Unbekannte soll mit einer schwarzen Trainingshose, einer schwarzen Jacke und hellgrauen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Er war dunkel vermummt und trug keine Handschuhe. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und dem flüchtigen Täter machen können. Dieser musste auf seiner Flucht im Bereich eines Lebensmitteldiscounters offenbar einer dort befindlichen Personengruppe ausweichen. Möglicherweise kann jemand aus dieser Gruppe Angaben zur Person und der weiteren Fluchtrichtung machen. Hinweise werden unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell