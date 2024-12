POL-COE: Ascheberg, Bernwardring/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Samstag (30.11.24 )versuchten Unbekannte, in einen Baustoffhandel am Haselburger Damm einzubrechen. Passiert ist das gegen 1.15 Uhr. Es gelang den Tätern nicht, ein Fenster aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

