Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B474/ Unfall mit drei Autos

Coesfeld (ots)

Ein Splitterfeld erstreckte sich am Freitag (29.11.24) über die B474 bei Seppenrade. Am Abzweig zum Plümer Feldweg kam es zum Unfall mit drei beteiligten Autos. Gegen 7.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Dülmener die Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Er beabsichtigte, links in den Plümer Feldweg einzubiegen. Hierzu bremste der Dülmener sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Dülmen reagierte nicht rechtzeitig auf das Abbremsen des vor ihr befindlichen Fahrzeuges und fuhr auf. Das Auto des 18-jährigen wurde in den Gegenverkehr gedrückt, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 49-jährigen Lüdinghauserin kam, die in Richtung Dülmen unterwegs war. Alle beteiligten Personen kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell