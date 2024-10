Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 37jährige PKW-Führerin aus Viersen in Viersen-Süchteln die Tönisvorster Straße in Richtung Tönisvorst. In Höhe der BFT-Tankstelle wollte sie nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 24jähriger PKW-Führer aus Nettetal bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Die 37jährige und ihre 13jährige Beifahrerin wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. /UR (923)

