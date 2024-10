Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Einsatzkräfte stellen Exhibitionist aus Maisfeld

Viersen-Beberich (ots)

Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr wurde drei Frauen aus Willich und Korschenbroich Opfer eines Exhibitionisten. Sie waren in Beberich auf dem Schanzweg zu Fuß unterwegs, als der Mann aus einem Maisfeld sprang und sich den Damen in schamverletzender Weise zeigte. Anschließend lief er in Richtung Donker Weg davon. Dort stellte ein Einsatzteam den 42-jährigen Mann aus Viersen, der auch sogleich seine Tat einräumte. Aufgrund der Gesamtumstände zogen die Einsatzkräfte auf der Wache das Ordnungsamt Viersen hinzu. Dieses veranlasste nach Prüfung die Einweisung des Mannes in eine Klinik. /wg (921)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell