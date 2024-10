Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Niederkrüchten: Drei Unfälle mit Radfahrenden - drei Mal Abbiegen!

Kempen/Niederkrüchten (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zu drei Unfällen, bei denen Radfahrende verletzt wurden.

In Kempen missachtete ein 46-jähriger Autofahrer aus Kempen die Vorfahrt eines Radfahrer, als er gegen 07.20 Uhr von der Straße 'Am Selder' in den 'Hooge Weg' abbog. Der 54-jährige Radfahrer aus Mönchengladbach wurde leicht verletzt.

Gegen 11.00 Uhr kam es in Kempen zu einem weiteren Unfall. Eine 34-jährige Kempenerin bog mit ihrem Auto von der Schorndorfer Straße in die St. Huberter Straße ab und missachtete die Vorfahrt einer 84-jährigen Radfahrerin aus Kempen, die aus Richtung Bahnübergang kam. Die Seniorin wurde leicht verletzt.

In Niederkrüchten-Dam ereignete sich ein Unfall gegen 16.20 Uhr an der Einmündung zum Ertekamp. Hier bog ein 50-jähriger Schwalmtaler von der Damer Straße nach rechts in den Ertekamp ab. Möglicherweise auf Grund der tief stehenden Sonne wurde er geblendet und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Radfahrers. Der 15-jährige Niederkrüchtener stürzte und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (918)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell