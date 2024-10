Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit

Kreis Viersen (ots)

Am Sonntag gibt es aufgrund der Zeitumstellung eine "geschenkte" Stunde. Der Tag hat 25 statt 24 Stunden. Die Polizei Viersen hat eine Idee, wie die Menschen im Kreis Viersen diese Stunde mehr schon vorab sinnvoll nutzen können. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" berät Sie die Polizei Viersen zu allen Fragen rund um den Einbruchschutz. In den Räumlichkeiten der Kriminalprävention in Viersen-Dülken erhalten Sie am Samstag, 26. Oktober, von 15 bis 18 Uhr persönlich umfangreiche Informationen, wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen können. Der Sicherheitsfachberater Michael Widowitsch wird Ihnen anhand einer Auswahl von Exponaten in der Ausstellung zeigen, wie sich Einbruchschutz praktisch umsetzen lässt. Außerdem wird demonstriert, wie leicht es Einbrecher haben, schlecht gesicherte Fenster aufzubrechen. Interessierte sind daher herzlich willkommen, sich im genannten Zeitraum bei der Polizei Viersen im Dienstgebäude Dülken, Mühlenberg 7, beraten zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. /bf (919)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell