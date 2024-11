Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Kirchstraße/ Stromkabel gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte brachen einen festinstallierten Stromverteilerkasten an der Kirchstraße auf. Sie entwendeten ein darin angeschlossenes Stromkabel, das für die Stromversorgung eines Festzeltes auf dem Weihnachtsmarkt verlegt worden war. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Donnerstag (28.11.24) und 9.20 Uhr am Freitag (29.11.24). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

