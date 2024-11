Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mobile Toilette und Altkleidercontainer beschädigt

Bleicherode (ots)

Vermutlich, vor Freude über die fünfte Jahreszeit, sprang am Montag bei einem Besucher des Karnevalseröffnungszeremoniell in der Hauptstraße der Funke über. Der oder die derzeit Unbekannte zündete in einem mobilen Toilettenhäuschen einen pyrotechnischen Gegenstand und beschädigte so das Klosett. Hierdurch entstand ein Sachschaden von über 100 Euro. Die Nordhäuser Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.

Zur selben Zeit kam es in der Lindenstraße zu einem Brand eines Altkleidercontainer. Die Kameraden der Feuerwehr löschten diesen rasch ab. Als Ursache des Brands kommt der unsachgemäße Gebrauch von Feuerwerkskörpern in Betracht.

Zeugen, die Hinwiese zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0291837

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell