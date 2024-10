Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede/ Auto überschlägt sich, Lkw-Fahrer fährt weiter

Coesfeld (ots)

Weil er einem Lkw ausgewichen ist, hat sich am Montag (14.10.24) ein 37-jähriger Rekener mit seinem Auto an der K54 überschlagen. Gegen 17.30 Uhr war er in Richtung Reken unterwegs. Ihm kam ein Sattelzug entgegen, der weit in der Mitte fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er in einer Kurve dem Lkw aus. Dabei geriet der Rekener in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Auto. Der Lkw-Fahrer hielt nicht an. Ein Rettungswagen brachte den Rekener in ein Krankenhaus.

Der Unbekannte saß in einer weißen/hellgrauen Zugmaschine, an der ein blauer Auflieger angekoppelt war. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

