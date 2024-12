Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, 13.12.2024, 15:00 Uhr und Montag, 16.12.20024, 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Die Täter entkamen schließlich mit Elektrogeräten und Bargeld in noch unbekanntem Wert. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen aufgenommen (Tel. 07042 941-0, vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de).

