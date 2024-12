Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: erneut mehrere Wohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Einbrecher schlugen über das letzte Wochenende erneut mehrmals zu: Zwischen Samstag und Montag (14.12.2024 - 16.12.2024) drangen sie in Wohnhäuser in Pleidelsheim, Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg-Ost ein.

Im Häselweg in Pleidelsheim hebelten sie hierzu ein Fenster auf und durchsuchten Schränke und Schubladen in dem Zweifamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt, allerdings hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

In der Posener Straße in Bietigheim gelangten die Unbekannten durch eine aufgebrochene Balkontür in die Wohnung und durchsuchten alle Räume. Auch hier ist Art und Umfang des Diebesguts noch unklar, der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Bereits am Sonntag (15.12.2024) wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Ludwigsburg festgestellt. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Haus, das sie durchsuchten und schließlich unerkannt wieder verließen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, es entstanden rund 100 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell