Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen haben am Montag (16.12.2024) während der Pause vermutlich über ein zum Lüften gekipptes Fenster Reizgas in ein Klassenzimmer einer Schule in der Goerdelerstraße in Korntal eingeleitet. Als die Schülerinnen und Schüler nach der Pause gegen 10:30 Uhr die Tür zum ...

mehr