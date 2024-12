Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Renitenter Fahrgast; Verkehrsunfälle; Polizeikontrollen bei Technofestival; Einbrüche; Mittels Messengerdienst betrogen

Brand einer Thuja-Hecke

Eine selbstgebastelte Feuerwerksrakete dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer mehreren Meter hohen Thuja-Hecke am Sonntagmittag in der Kurt-Schuhmacher-Straße gewesen sein. Gegen 13.20 Uhr entdeckte der Eigentümer die Flammen in etwa 2,5 Metern Höhe in der Hecke vor seinem Haus und alarmierte die Polizei. Mittels eines Wasserschlauchs konnte er den Brand selbst löschen, sodass der Sachschaden mit geschätzten einhundert Euro überschaubar blieb. Zeugen sahen zur Brandzeit zwei Jugendliche wegrennen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Renitenter Fahrgast

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 43-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße einen Fahrkartenkontrolleur gestoßen haben soll, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Der 43 Jahre alte Fahrgast sollte gegen 20 Uhr beim Ausstieg an der Haltestelle Gartentor kontrolliert werden. Der Mann, der keinen gültigen Fahrschein besaß, soll den Kontrolleur nach hinten gestoßen haben, sodass dieser gegen einen Pfosten bei einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft fiel und sich dabei leicht verletzte. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der 43-Jährige musste daraufhin unter erheblicher Gegenwehr von drei Kontrolleuren bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Da er im weiteren Verlauf über Schmerzen klagte, wurde er vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Walddorfhäslach (RT): Entgegenkommender Pkw übersehen und kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K6774 ist ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro entstanden. Kurz vor 12.30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit einem VW Passat die Kreisstraße vom Parkplatz Bullenbank herkommend und wollte nach links in Fahrtrichtung B27 abbiegen. Hierbei übersah er eine aus Richtung Gniebel entgegenkommende, 32 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und kollidierte in der Folge mit deren Pkw im Einmündungsbereich. Während die Insassen nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieben, wurden beide Wagen so schwer beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste abtransportiert werden mussten. (gj)

Dettingen/Erms (RT): Gartenhütte abgebrannt

Zum Brand einer Gartenhütte sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ins Gewann Benedikten ausgerückt. Gegen 22.15 Uhr gingen mehrere Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei ein, die über Feuerschein und größere Flammen aus dem Gewann, in der Verlängerung der Jusistraße, zwischen Dettingen und Kappishäusern berichteten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube bereits in Vollbrand, sodass sie trotz des Einsatzes der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten vor Ort war, nicht mehr zu retten war und vollständig niederbrannte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Polizei kontrolliert bei Technofestival

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag hat auf dem Gelände der Landesmesse eine Techno-Veranstaltung stattgefunden. Circa 7.000 Teilnehmer besuchten dabei das Event. Das Polizeipräsidium Reutlingen begleitete mit verschiedenen Präsenz- und Kontrollmaßnahmen die Großveranstaltung und wurde hierbei durch Kräfte der Polizeipräsidien Einsatz und Ludwigsburg sowie des Zolls und der Bundespolizei unterstützt. Im Rahmen der Kontrollen wurden 32 Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen und verschiedene Betäubungsmittel sichergestellt. Während des insgesamt friedlich verlaufenden Festivals bearbeiteten die Beamten des Weiteren ein Körperverletzungsdelikt sowie eine Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit Alkohol im Straßenverkehr. Auch kam es in Zusammenhang mit den Einsatzmaßnahmen zu einer Widerstandshandlung und einer Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten. Entsprechende Bußgeld- und Strafverfahren wurden eingeleitet. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am frühen Montagmorgen zwischen Leinfelden und Musberg verletzt worden. Der 31-Jährige befuhr gegen 5.40 Uhr den Kreisverkehr Musberger Straße / Filderstraße und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Mössingen (TÜ): In Geschäftsgebäude eingebrochen

Ein Geschäftsgebäude in der Christophstraße ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich der Täter Zutritt ins Innere und öffnete dort auch eine Zwischentür gewaltsam. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach der Kriminelle einen kleineren Tresor heraus und entwendete diesen samt Inhalt. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): In Verkehrsunfall verwickelt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Rottenburg seit Sonntagvormittag gegen einen noch unbekannten Autofahrer. Gegen 9.45 Uhr war ein 42-Jähriger mit einem VW auf dem Verbindungsweg von Ofterdingen in Richtung Bodelshausen unterwegs. Hierbei kam ihm ein bislang unbekannter Pkw mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß auf der engen Fahrbahn zu verhindern, musste der 42-Jährige nach rechts ausweichen, wodurch er jedoch mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben stürzte. Durch den Aufprall erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Schaden an seinem VW beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Ohne sich um den Verletzten und die weiteren Unfallfolgen zu kümmern, flüchtete der unbekannte Pkw-Lenker von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Rottenburg bittet unter Telefon 07472/9801-0 um Zeugenhinweise zu dem unfallbeteiligten Autofahrer und seinem Fahrzeug. (gj)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit Gegenverkehr

Eine verletzte Person, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag. Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem VW die Gäustraße und verstieß dabei nach derzeitigem Kenntnisstand gegen das Rechtsfahrgebot. In der Folge kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia eines 29-Jährigen. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Winterlingen (ZAK): Führerschein beschlagnahmt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer sowie einem beträchtlichen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 45.000 Euro hat sich am frühen Sonntagmorgen in Benzingen ereignet. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach sechs Uhr der Lenker eines Audi auf der Albstraße in Richtung Winterlingen unterwegs. Eigenen Angaben zufolge wich er dabei einem Marder aus. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Ford. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Audi-Lenker leichte Verletzungen. Da ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille ergab, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund aus dem nicht mehr fahrtauglichen Audi ausgetretener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Dautmergen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In ein Wohn- und Geschäftshaus in der Täbinger Straße ist ein Unbekannter am Samstag eingebrochen. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen neun Uhr und 22.30 Uhr ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß der Kriminelle unter anderem auf Bargeld, das er entwendete. Der Polizeiposten Schömberg ermittelt. (mr)

Burladingen (ZAK): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist eine Frau aus Melchingen am Sonntag betrogen worden. Die Geschädigte hatte zunächst eine SMS von einer unbekannten Handynummer erhalten, in der sich der Absender als deren Kind ausgab und um Zusendung einer WhatsApp-Nachricht bat. In der folgenden Kommunikation über den Messengerdienst gab sich der Absender als Sohn der Frau aus und gaukelte ihr vor, dass sein bisheriges Handy in die Toilette gefallen und daher nicht mehr voll funktionstüchtig sei. Der Betrüger gab vor, eine dringende Rechnung begleichen zu müssen und forderte sie auf, das Geld zu überweisen. Im Glauben, mit ihrem Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte die Transaktion. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messengerdienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (mr)

Rosenfeld (ZAK): Kellerbrand

Zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses im Eschenweg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich ein Feuer in einem Mülleimer entwickelt, das auf eine Holzkiste übergriff. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften anrückte, löschte den Brand, brachte die Kiste ins Freie und lüftete das Gebäude. Ein Bewohner, der zuvor offenbar einen Zigarettenstummel im Müll entsorgt hatte, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude selbst war nicht in Brand geraten. Es wurde jedoch unter anderem durch Rauchgasniederschlag in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Senior ist am Sonntagnachmittag wohl infolge einer medizinischen Ursache mit seinem Pkw bei Weilstetten von der Rottweiler Straße abgekommen. Der 94-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit einem BMW die Straße in Richtung Balingen. Dabei kam er mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung und kam auf der Straße wieder zum Stehen. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Rettungsdient brachte den verunfallten Senior jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. (rd)

Balingen (ZAK): Parkende Fahrzeuge touchiert

Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Stingstraße entstanden. Ein 24-Jähriger war dort kurz vor 20 Uhr mit einem Mercedes CLS AMG unterwegs, als er gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand parkenden Sprinter prallte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen ein davorstehenden Iveco geschoben. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Allein am CLS dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 65.000 Euro entstanden sein. (rd)

Grosselfingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 39-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Bachstraße verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann kurz nach 19 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Bachstraße unterwegs, wobei er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi Q7 krachte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern flüchtete der zunächst unbekannte Fahrer in Richtung Hohenzollernstraße. Zeugen, die durch den lauten Knall des Aufpralls aufmerksam geworden waren alarmierten die Polizei. Im Verlauf der nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen und dem Hinweis eines Zeugen konnte der stark unfallbeschädigte Audi in einer Straße am Ortsrand parkend festgestellt werden und in der Folge auch der Fahrer. Nachdem eine Atemalkoholüberprüfung bei dem 39-Jährigen ein vorläufiges Ergebnis von mehr als 2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Beide Autos blieben fahrbereit. (cw)

