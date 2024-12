Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, zahlreiche Verkehrsunfälle, Fenstersturz

Reutlingen (ots)

Tageswohnungseinbrüche

Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt derzeit gegen einen oder mehrere noch unbekannte Täter, die für zwei Einbrüche im Verlauf des Samstags im Reutlinger Wohngebiet Georgenberg verantwortlich sind. Gegen 21.30 Uhr stellte ein Hausbesitzer in der Vochezenholzstraße fest, dass im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr in sein Haus eingebrochen worden war. Der Einbrecher hatte im Erdgeschoss ein Fenster aufgehebelt und war so ins Gebäude gelangt. Hier wurden zahlreiche Schränke und Kommoden durch den Täter durchsucht. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Im beinahe identischen Zeitraum hat wurde zudem noch in ein weiteres Haus in der nahegelegenen Berggasse eingebrochen. Hier hebelte ein Unbekannter die Terrassentür auf und entwendete in der Folge aus dem Haus Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. In beiden Fällen erfolgte die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Wannweil (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Katharinenstraße ist ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagabend, 22 Uhr eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich nach ersten Ermittlungen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte nachfolgend in den Zimmern diverse Schränke und Kommoden nach Diebesgut. Dem Kriminellen fiel Schmuck in noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Rotlichtfahrt unter Alkoholeinwirkung

Unter anderem wegen einer Trunkenheitsfahrt muss sich ein 23-jähriger Autofahrer verantworten, nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Eberhardstraße aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte einer Fahrzeugkontrolle unterzogen wurde. Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz wurde durch eine Besatzung der Verkehrspolizei Tübingen gegen 3.40 Uhr dabei beobachtet, wie er eine rote Ampel im Bereich der Straße Unter den Linden missachtete und ungebremst über die dortige Haltelinie fuhr. An der nächsten Ampel bremste der 23-Jährige sein Fahrzeug ab und konnte hier durch die Beamten dabei beobachtet werden, wie er sein Mobiltelefon bediente. Als ihm daraufhin die polizeiliche Anhaltekelle gezeigt wurde, um ihm die Kontrolle zu eröffnen, beschleunigte der Mercedes-Fahrer kurzzeitig, konnte jedoch in der Eberhardstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von weit über einem Promille, woraufhin er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Sein Führerschein wurde im weiteren Verlauf durch die Beamten der Verkehrspolizei beschlagnahmt.

Filderstadt (ES): Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von ca. 42.000 Euro ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls, welcher sich am Samstagmorgen auf der L 1208A ereignet hat. Gegen 4 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Audi A4 die L 1208A in Richtung Leinfelden-Echterdingen. Auf Höhe des Airfields musste die 18-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei bemerkte sie, dass das Fahrzeug aufgrund der vorherrschenden Glätte nur unzureichend bremste und kollidiert daraufhin heftig mit einem vor ihr fahrenden Opel Mokka eines ebenfalls 18-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel weiter auf einen Mercedes-Benz GLC eines weiteren 18-Jährigen geschoben. Durch die Feuerwehr Filderstadt, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, wurden auslaufende Betriebsstoffe beseitigt. Zudem musste die Batterie eines Hybridfahrzeugs abgeklemmt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt, sodass der Rettungsdienst mit zehn Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen nur vorsorglich im Einsatz war. Der Audi und der Opel konnten die Fahrt nicht mehr vorsetzen und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Nürtingen (ES): Bei Reinigungsarbeiten aus dem Fenster gestürzt

Am Samstagnachmittag sind Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zu einer verletzen Person in der Nürtinger Innenstadt ausgerückt. Ein Anrufer teilte gegen 17.10 Uhr über Notruf mit, dass eine Frau in der Marktstraße aus einem Fenster gefallen sei und verletzt am Boden liegen würde. Die polizeilichen Abklärungen vor Ort ergaben, dass die 21-Jährige bei Reinigungsarbeiten aus einem Fenster im dritten Stockwerk gestürzt war. Da die junge Frau auf Müllsäcken landete, zog sie sich zwar schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Nach ersten Ermittlungen wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen, Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Tübingen (TÜ): Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zu Folge hat sich eine Autofahrerin am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in der Hechinger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 18.30 Uhr befuhr die 30-jährige Skoda-Lenkerin die Hechinger Straße in Richtung Tübingen. Auf Höhe der Waldhörnlestraße übersah die 30-Jährige den verkehrsbedingt haltenden Hyundai eines 18-Jährigen und fuhr von hinten auf diesen auf. Bei dem Aufprall verletzte sich die 30-Jährige leicht und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der 18-jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Dußlingen (TÜ): Betrunken Verkehrsunfall verursacht und weitergefahren

Wegen mehrerer Verkehrsstraftatbestände ermittelt derzeit das Polizeirevier Tübingen gegen einen 44-jährigen Dußlinger, welcher am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug betrunken und unter Einfluss berauschender Mittel zunächst einen Verkehrsunfall verursacht haben und dann von der Unfallörtlichkeit geflüchtet sein soll. Gegen 16.20 Uhr befuhr der 44-Jährige mit seinem Renault Megane den Feldweg auf Höhe des Kirchholzhäusles in Richtung "Rammert". Dort kam ihm ein Dacia Duster einer 65-Jährigen entgegen, mit welchem er seitlich kollidierte. Ohne sich um dem verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der 44-Jährige weiter. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in Tatortnähe fahrend antreffen und kontrollieren. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 44-jährigen Renault-Lenker eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel sowie ein erheblicher Alkoholwert festgestellt werden. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde nach einer erfolgten Blutprobe einbehalten.

Albstadt (ZAK): Unfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Samstagnachmittag gegen 14.10 Uhr in Albstadt gekommen. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Audi A3 auf der Balinger Straße ortsauswärts in Richtung B 463 unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr er in einer Rechtskurve mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen die dortige Verkehrsinsel. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers beträgt schätzungsweise 10.000 Euro. Ob an der Verkehrsinsel ein Sachschaden entstanden ist, bedarf noch weiterer Abklärungen.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall aufgrund Übermüdung und zu hoher Geschwindigkeit

Übermüdung und nicht angepasste Geschwindigkeit dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr auf der B 27 ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer die B 27 von Balingen in Richtung Rottweil. Am Ende des zweispurig ausgebauten Bereichs, auf Höhe der Sparkassenarena, kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Nach etwa 30 Metern kam der Opel auf der Sperrfläche zum Stillstand. Im Rahmen der ersten Befragung äußerte der Fahrer, dass er aufgrund Übermüdung eingeschlafen sei. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Opel wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Durch die Straßenmeisterei Balingen wurden zwei beschädigte Verkehrszeichen ersetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

