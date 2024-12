Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spaziergänger verletzt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES):

Noch unklar sind die Hintergründe zu einem Vorfall, der sich am Freitagabend gegen 19.15 Uhr auf einem Feldweg entlang der K1218 zwischen Kemnat und Ruit ereignet hat. Ein 61-Jähriger, der dort mit seinem Hund spazieren war, hatte die Polizei zunächst über ein Knallgeräusch informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei ihm eine Verletzung fest, der Rettungsdienst brachte den Mann anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sofort eingeleitete, umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen zum Ursprung des Knalls, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verliefen ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, die unter anderem klären sollen, inwieweit die Verletzung des Spaziergängers mit dem gemeldeten Knallgeräusch in Verbindung steht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell