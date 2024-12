Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte; Verkehrsunfall mit Personenschaden; Sachbeschädigung; Widerstand; Einbrüche; Renitenter Ladendieb;

Böller gezündet

Zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei ist es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf dem Marktplatz in Reutlingen gekommen. Laut Zeugenaussagen wurde aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus ein Knallkörper in Richtung eines 23-Jährigen geworfen. Getroffen hat der Böller zwar nicht, allerdings erlitt der junge Mann ein Knalltrauma, welches durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Trio, welches nach der Tat flüchtete, aufgenommen.

Metzingen (RT): Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Leichte Verletzungen und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 ereignet hat. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 63-jährige Unfallverursacher mit seinem Porsche Cayenne die B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vor der Anschlussstelle zur Landesstraße 378a musste ein vorausfahrender 62-jähriger Opel-Lenker verkehrsbedingt bremsen, was der Verursacher nicht rechtzeitig erkannte und in der Folge auf den Opel auffuhr. Dieser wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls auf einen vorausfahrenden VW eines 44-jährigen Mannes aufgeschoben. Der 62-Jährige erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen, welche vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Der Porsche und der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden wird auf circa 66.000 Euro beziffert.

Wendlingen am Neckar (ES): Sachbeschädigung an Gartenmöbeln

Zu einer Sachbeschädigung durch mehrere bislang unbekannte Jugendliche ist es am frühen Freitagabend in der Straße Im Vogelsang gekommen. Gegen 19 Uhr konnte ein 67-jähriger Gebäudeeigentümer Feuerwerksgeräusche wahrnehmen, weshalb er sich aus seinem Wohnhaus begab. Hier nahm er drei jugendliche Personen wahr, die mit einem Elektroroller in Richtung Hauptstraße flüchteten. Bei der folgenden Nachschau stellte der 67-Jährige fest, dass sein Gartentisch in Brand geraten war und zwei Gartenstühle durch Feuerwerkskörper beschädigt wurden. Den Gartentisch konnte der Gebäudeeigentümer noch vor Eintreffen der Feuerwehr, welche sich mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften am Einsatzort befand, selbstständig löschen. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 300 Euro.

Wolfschlugen (ES): Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen gegen einen 30 Jahre alten Mann aufgenommen, der in der Nacht zum Samstag Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet hat. Gegen 2.45 Uhr kam es in der Nürtinger Straße zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Paar, welche die Anwesenheit der Polizei notwendig machten. Als mit den Beteiligten gesprochen wurde, stellten die Beamten fest, dass sich der 30-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er in Gewahrsam genommen und einer Fachklinik vorgestellt werden sollte. Hiergegen wehrte sich der Mann derart, dass er zu Boden gebracht und Handschellen angelegt werden musste. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Letztlich konnte der Mann in eine Fachklinik gebracht und dort fürsorglich aufgenommen werden. Bei der Widerstandshandlung wurde ein Beamter leicht verletzt, konnte seinen Dienst allerdings fortsetzen.

Tübingen (TÜ): In mehrere Häuser eingebrochen - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu mehreren Wohn- und Geschäftsgebäuden in der Tübinger Innenstadt verschafft. Gegen 0.35 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die mit einer Schaufel die Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Bursagasse eingeschlagen hätte. Vor Ort konnten an insgesamt vier Gebäuden in der näheren Umgebung Einbruchspuren und zum Teil durchwühlte Räumlichkeiten festgestellt werden. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern an. Der bislang unbekannte Einbrecher, der sich bei der Tatausführung verletzt haben könnte, soll etwa 15 bis 20 Jahre alt gewesen sein und lockiges Haar haben. Er war bekleidet mit einer hellen Jeans und einer braunen Winterjacke mit weißen Ärmeln. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden.

Tübingen (TÜ): Streit zwischen mehreren Personen

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen insgesamt vier Personen, die am Freitagabend miteinander in einen Streit geraten sind. Gegen 21.30 Uhr kam es zwischen drei Männern im Alter von 19, 21 und 28 Jahren und einem ebenfalls 19-Jährigen in der Karlstraße auf Höhe eines Imbisses aus bislang unbekannter Grund zu einem Konflikt, in dessen Verlauf sie aufeinander einschlugen. Der 19-Jährige flüchtete anschließend zum Bundespolizeirevier am Bahnhof, wobei er von dem Trio verfolgt wurde. Die 21- und 28-jährigen Tatverdächtigen konnten dort von Bundespolizisten vorläufig festgenommen werden. Der Jüngste aus der Gruppe wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Streife des Polizeireviers Tübingen angetroffen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer. Ob dieses wie von Zeugen vor Ort berichtet bei dem Vorfall auch eingesetzt wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Keiner der Männer wurde nennenswert verletzt.

Albstadt-Truchtelfingen (ZAK): Nach kurzer Flucht festgenommen

Mehrere Streifenbesatzungen sind am Freitagabend zu einem renitenten Ladendieb in der Straße Im Wiesengrund ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr teilten Mitarbeiter eines Supermarktes über Notruf mit, dass ein betrunkener Mann einen Diebstahl begangen haben soll und die Polizei benötigt wird. Während der Anfahrt der Streife, meldete sich der Ladendetektiv und teilte mit, dass ihn der zuvor gemeldete Ladendieb mit einem Cuttermesser bedroht hätte und geflüchtet sei. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnte ein 47-jähriger Mann festgenommen werden, welcher der geschilderten Personenbeschreibung entsprach. Noch vor Ort stellten die Beamten im Rucksack des Tatverdächtigen das Cuttermesser und vermutetes Diebesgut fest, welches noch der Zuordnung bedarf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährigen auf freien Fuß entlassen.

Hechingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Straße Röte in Bechtoldsweiler ist im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Freitagvormittag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von 11.30 Uhr bis 10.40 Uhr über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge das gesamte Haus. Eine Aufstellung des Diebesguts liegt noch nicht vor. Der Sachschaden an dem Fenster beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

