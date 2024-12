Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Informationen für ein sicheres Zuhause - Info-Truck der Polizei beim Bauernmarkt

Ludwigsburg (ots)

Die dunkle Jahreszeit bietet Einbrechern die Gelegenheit, früher aktiv zu werden (wir berichteten zuletzt am 11. Dezember 2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5928810). Kommen Sie den Tätern zuvor: Werden Sie aktiv und informieren Sie sich, was Sie tun können, um einen Einbruch in Ihr Zuhause zu verhindern.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg ist am Freitag, den 20.12.2024 von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr mit speziell geschulten Polizistinnen und Polizisten beim Bauernmarkt auf dem Elbenplatz in Böblingen präsent und beantwortet Ihre Fragen rund um die Themen Sicherheit und Einbruchsschutz. Im Info-Truck "i MOBIL - INFORMATIONEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE" des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg können Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen und erhalten wichtige Tipps und Handlungsempfehlungen.

Grundsätzlich wird die mechanische Sicherung aller Fenster und Türen empfohlen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Dass diese und andere Präventionsmaßnahmen wirken, belegt der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch. So kamen im Jahr 2023 rund 50 % Prozent der Einbruchsdelikte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nicht über das Versuchsstadium hinaus. Ein wirksamer Einbruchsschutz ist also wichtig und verhindert oft, dass die Täter überhaupt in Ihr Heim eindringen können.

Weitere Informationen finden Sie auch jederzeit online unter https://www.k-einbruch.de/ oder https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/.

