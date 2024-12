Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde eine 54-jährige Fußgängerin am vergangenen Samstag (14.12.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie zuvor von einem Pkw erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr in der Solitudestraße in Ludwigsburg. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer war auf der Alleenstraße unterwegs und wollte nach links in die Solitudestraße abbiegen. Nach kurzem halt an der Stoppstelle setzte er zum Abbiegen an, übersah dabei jedoch mutmaßlich die 54-Jährige, die zeitgleich zu Fuß die Solitudestraße überqueren wollte. Es kam zur Kollision zwischen der Fußgängerin und dem Pkw, wobei die 54-Jährige auf die Motorhaube des Ford stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

