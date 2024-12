Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Polizei such Zeugen nach Brand eines Gartenhauses

Ludwigsburg (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden am Montagnacht (16.12.2024) gegen 02:20 Uhr beim Brand einer Gartenhütte in Markgröningen. Nachdem Zeugen das Feuer auf einem Gartengrundstück am Oberen Leudelsbach zwischen Markgröningen und Möglingen entdeckt und gemeldet hatten, rückten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aus. Die Gartenhütte stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar, eine Fremdeinwirkung ist aufgrund der Umstände jedoch zumindest nicht auszuschließen. Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Brandzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gartengrundstücks wahrgenommen haben. Hinweise werden unter Tel. 07145 93270 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

