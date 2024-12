Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbrecher von der Polizei festgenommen

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Kerken (ots)

Am Samstagabend (7. Dezember 2024) gelang es der Polizei einen 28-jährigen Mann aus Marokko nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Sevelener Straße festzunehmen. Eine Zeugin verständigte die Polizei, da sie ungewöhnliche Geräusche aus einer Wohnung hörte. Bei Eintreffen der Polizei konnten die Beamten zwei eingeschlagene Scheiben und ein offenstehendes Fenster feststellen. In der Wohnung konnte zwar keine Person mehr festgestellt werden, aber im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine verdächtige Person am Bahnhof festgenommen werden. Der Täter hatte vor Betreten der Wohnung eine Tasche mit persönlichen Sachen abgestellt und auf seiner Flucht zurückgelassen. Die Tasche wurde sichergestellt und der 28-Jährige zur Polizeiwache gebracht. Am Sonntag erließ ein Richter Untersuchungshaft. (as)

