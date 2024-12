Straelen-Herongen (ots) - Am Samstag (7. Dezember 2024) kam es zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr an der Niederdorfer Straße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 51-jähriger Mann aus Straelen hatte seinen Wagen, einen schwarzen Audi Q7, auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im ...

mehr