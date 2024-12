Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl von Firmenfahrzeug

Fiat Ducato (KLE-WS241) entwendet

Kalkar (ots)

Ein Fiat Ducato, der als Firmenfahrzeug eines Sanitärbetriebs genutzt wird, wurde in der Zeit von Freitag, 6. Dezember, 19:30 Uhr, und Samstag, 17:30 Uhr, entwendet. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-WS241 stand zu dieser Zeit verschlossen auf einem Parkplatz an der Straße Fischerwall / Stadtwall und war mit hochwertigem Werkzeug beladen. Zeugenhinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo in Kleve unter 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell