Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser: Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Kreis Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (6. Dezember 2024), 06:00 Uhr und Sonntag (8. Dezember 2024), 17:45 Uhr kam es im Kreis Kleve zu mehreren Einbrüchen. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Einbrüchen, welche der Polizei bekannt wurden.

In Kleve drangen unbekannte Täter am Freitag (6. Dezember 2024) zwischen 08:10 Uhr und 12:00 Uhr an der Rathenaustraße in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten dieses. Mit einer niedrigen dreistelligen Bargeldsumme sowie mehreren Schmuckgegenständen (eine genauere Beschreibung der Gegenstände ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich) entfernten sich die Täter schließlich von der Örtlichkeit.

Ebenfalls kam es an der Triftstraße in Kleve zu einem Einbruch und das am Sonntag (8. Dezember 2024) zwischen 14:00 Uhr und 17:45 Uhr. Dort hebelten unbekannte Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf, durchsuchten die Wohnung und entwendeten neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, auch eine Halskette sowie ein Armband.

Auf der Beekerstraße in Straelen-Herongen hebelten unbekannte Täter am Samstag (7. Dezember 2024) zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Mit mehreren Halsketten sowie Armbändern entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit.

In Geldern-Veert kam es am Steenhalensweg zu zwei Einbrüchen. Am Samstag (7. Dezember 2024) hebelten drei unbekannte Täter zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr ein Fenster eines Familienhauses auf und entwendeten aus diesem einen Tresor. Als sich die drei Täter von der Örtlichkeit entfernten, wurden Sie von einem aufmerksamen Zeugen entdeckt und ließen die Tatbeute, welche Sie in einer Mülltonne abtransportieren wollten, zurück. Durch den Zeugen konnten die drei Täter wie folgt beschrieben werden:

Alle drei Täter:

- männlich - dunkle Hautfarbe - zwischen 30 und 35 Jahre alt - ca. 1,70 bis 1,80m groß - Hüftlange dunkle Winterjacke - Wollmütze

Zum zweiten Einbruch am Steenhalensweg in Geldern kam es im Zeitraum zwischen Freitag (6. Dezember 2024), 06:00 Uhr und Samstag (7. Dezember 2024), 21:00 Uhr. Auch in diesem Fall hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Dieses durchsuchten die Täter und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Ob die beiden Einbrüche am Steenhalensweg in Geldern-Veert in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Am Samstag (7. Dezember 2024) kam es auch an der Wasserstraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Dort hebelten unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 23:59 Uhr ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten mehrere Armbanduhren.

Die Kriminalpolizei hat zu den zuvor beschriebenen Einbrüchen, die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu den Einbrüchen in Kleve bitte an die Kripo Kleve (02821 5040), zu den Einbrüchen in Straelen und Geldern an das KK Geldern (02831 1250) und zum Einbruch in Kevelaer an die Kripo Goch (02823 1080). (pp)

