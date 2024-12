Geldern (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (3. Dezember 2024), 19:30 Uhr und Donnerstag (5. Dezember 2024), 10:46 Uhr kam es am Brühlscher Weg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 27-jährige Halterin eines grauen Mitsubishi Space Star hatte den Wagen am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Vogteistraße, abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr, ...

mehr